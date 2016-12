foto Ansa

- "Il primato della legalità, per il quale magistrati come Rocco Chinnici hanno perso la vita, resta patrimonio collettivo e baluardo essenziale per una convivenza civile libera dal ricatto della criminalità organizzata". Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio a Caterina Chinnici, nell'anniversario della morte di Rocco Chinnici, il magistrato ucciso in un attentato della mafia nel 1983.