foto LaPresse

22:07

- La discussione sulla legge elettorale "è una manfrina, secondo me non c'è nessuno che la vuole". Lo ha detto il segretario della Lega, Roberto Maroni, a una festa del partito in provincia di Como. "A Pd, Pdl e Udc fa comodo quella che c'è", ha detto ai giornalisti. Maroni ha poi ribadito la richiesta di nuove elezioni immediate: "Meglio chiunque di Monti, la speculazione si batte con un governo forte e autorevole ed eletto dal popolo".