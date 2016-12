foto Afp

19:06

- In arrivo la stretta sui farmaci griffati. Il medico, se per la prima volta segna un medicinale ad un malato cronico, o se si trova ad affrontare per la prima volta una malattia non cronica del proprio paziente dovrà indicare nella ricetta solo il principio attivo. O giustificare l'altra scelta. Lo prevede un emendamento alla Spending review.