Severino: "D'Ambrosio voleva dimettersi"

E' morto Loris D'Ambrosio 20:01 - "Loris D'Ambrosio ha sofferto molto. Non riusciva a capacitarsi di essere accusato di interferire su indagini di mafia, proprio la materia che aveva costituito il centro del suo impegno". Così il ministro della Giustizia Severino al funerale del consigliere giuridico di Napolitano. Nei giorni successivi alla pubblicazione delle sue telefonate con Nicola Mancino, D'Ambrosio aveva presentato le dimissioni al capo dello Stato, che le ha respinte. - "Loris D'Ambrosio ha sofferto molto. Non riusciva a capacitarsi di essere accusato di interferire su indagini di mafia, proprio la materia che aveva costituito il centro del suo impegno". Così il ministro della Giustizia Severino al funerale del consigliere giuridico di Napolitano. Nei giorni successivi alla pubblicazione delle sue telefonate con Nicola Mancino, D'Ambrosio aveva presentato le dimissioni al capo dello Stato, che le ha respinte.

"In quei difficilissimi momenti - ha detto Severino, rivolgendosi al capo dello Stato Giorgio Napolitano - gli è stata di grande conforto il contenuto della lettera cui voi, respingendo le sue dimissioni, gli ha manifestato e ribadito tutto il suo apprezzamento per la preziosa ed insostituibile opera che, senza mai risparmiarsi, ha sempre svolto al servizio dello Stato".



Cicchitto: "Caduto sotto il fuoco dei fanatici"

"C'è una irrazionale volontà distruttiva che caratterizza alcuni pubblici ministeri, alcuni esponenti politici, alcuni giornali che non vogliono solo criminalizzare - ricorrendo a tutti i mezzi, legali, regolari , irregolari e illegali - i loro nemici storici, mentre adesso si scagliano anche contro chi ha posizioni intermedie, di mediazione e contro gli stessi conservatori moderati. Evidentemente queste forze sono animate da un forsennato spirito eversivo e distruttivo e rappresentano un autentico pericolo per la libertà, la democrazia e lo stato di diritto nel nostro Paese. Purtroppo il dottor D'Ambrosio Š caduto sotto il fuoco di questi fanatici''. Lo afferma il capogruppo Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto.



Anm: "Collegare la morte ai pm è una pura strumentalizzazione"

"Voler collegare la morte di D'Ambrosio alle indagini di Palermo è una strumentalizzazione che va respinta e mi pare di cattivo gusto parlarne proprio oggi". Lo ha detto il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli, commentando la presa di posizione del capogruppo del Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto, secondo cui D'Ambrosio è caduto sotto il fuoco di fanatici.