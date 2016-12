Alfano: "Berlusconi è pronto a candidarsi"

foto Tgcom24 15:02 - Angelino Alfano scioglie la riserva e annuncia il ritorno in campo di Silvio Berlusconi: "Sono convinto che accetterà le nostre insistenze e si candiderà. E questo a prescindere dal tipo di legge elettorale" ha detto infatti il segretario del Pdl, spiegando che "le leggi elettorali servono a contare i voti, ma i voti devono esserci e noi siamo convinti di averli ancora". - Angelino Alfano scioglie la riserva e annuncia il ritorno in campo di Silvio Berlusconi: "Sono convinto che accetterà le nostre insistenze e si candiderà. E questo a prescindere dal tipo di legge elettorale" ha detto infatti il segretario del Pdl, spiegando che "le leggi elettorali servono a contare i voti, ma i voti devono esserci e noi siamo convinti di averli ancora".

"Continueremo a sostenere Monti"

"Noi abbiamo sempre detto che non poniamo scadenze alla durata del governo" ha spiegato Alfano, ricordando come "fino al mese di giugno noi eravamo considerati irresponsabili e anti italiani perché alzavamo un po' la voce nei confronti di alcune misure del governo Monti e venivamo così sospettati di voler interrompere la legislatura. Dopo un mese siamo fermi con coerenza sulle nostre posizioni. Facciamo valere le nostre ragioni ma non vogliamo fare cadere il governo, i tempi per fare la legge elettorale ci sono, fra tre giorni il nostro testo sarà a disposizione del Senato, se qualcuno ha cambiato opinione sulla data del voto lo dica".



"Pronto al Senato il testo della nostra legge elettorale"

Sulla riforma legge elettorale, Alfano spiega che, finito il tempo del confronto, il Pdl è pronto ad affrontare l'Aula con il proprio testo: "Presentiamo un testo che sarà in misura molto significativa coincidente con quello che è venuto fuori da queste trattative e su alcune questioni sarà differente". I nodi restano l'attribuzione del premio di maggioranza e la modalità di scelta dei parlamentari. Tuttavia, il segretario del Pdl, è ottimista: "Sono ottimista, ma occorre che ormai si vada su testi scritti e depositati in commissione perché la fase di avvicinamento delle posizioni è conclusa. Ecco perché i nostri al Senato presenteranno la prossima settimana questo progetto".



La disputa sul premio di maggioranza

Un premio di maggioranza, ma agganciato ai voti presi dal singolo partito. Questa la proposta di Alfano per una nuova legge elettorale. "Stiamo ragionando di un premio del 10 o 15% - spiega il segretario del Pdl - ma potrebbe riflettere su un'ipotesi di premio di maggioranza in percentuale ben più alta rispetto a quelle su cui stiamo ragionando, ma agganciato ai voti presi dal singolo partito". "Questo - sottolinea Alfano - risponderebbe anche alle obiezioni della Corte Costituzionale sul porcellum. Per esempio - ipotizza - si potrebbe pensare al 33% di premio rispetto al consenso conquistato". In ogni caso, assicura il segretario del Pdl, "sull'entità del premio penso che un accordo si possa trovare anche in tempi ragionevolmente brevi".



Bersani attacca: "Premio di maggioranza? Sarebbe la rottura"

"Con un colpo di mano da parte del Pdl, la rottura è irrimediabile". Così Pier Luigi Bersani attacca l'annuncio del Pdl di andare avanti anche a maggioranza sulla riforma della legge elettorale. "Il Pdl sulla legge elettorale oscilla tra pratiche dilatorie ormai estenuanti e la suggestione di un colpo di mano in Parlamento. Quest'ultima ipotesi sarebbe un atto di rottura irrimediabile".