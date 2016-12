foto Ansa 19:07 - La commissione Bilancio del Senato ha approvato il decreto sulla spending review che da lunedì passerà all'esame dell'Aula. La commissione ha apportato numerose modifiche al testo originario del provvedimento del governo. Tra gli emendamenti approvati quelli sulla proroga alla sospensione dell'Irpef a Lampedusa e sul mantenimento degli sconti alle farmacie. - La commissione Bilancio del Senato ha approvato il decreto sulla spending review che da lunedì passerà all'esame dell'Aula. La commissione ha apportato numerose modifiche al testo originario del provvedimento del governo. Tra gli emendamenti approvati quelli sulla proroga alla sospensione dell'Irpef a Lampedusa e sul mantenimento degli sconti alle farmacie.

L'emendamento approvato assegna anche 23 milioni ai colpiti dal terremoto d'Abruzzo per il 2012 per "garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Di essi 14 andranno all'Aquila, 4 agli altri comuni del cratere e 5 alla provincia.



Inoltre viene data la possibilità ai partiti che vengono sciolti di assegnare le proprie risorse al capitolo del Bilancio dello Stato che finanzia il 5 per milla alla ricerca e al volontariato. Viene pure istituito un Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con una dotazione di 5 milioni per il 2012. E risorse vengono attribuite anche all'assistenza domiciliare per le persone gravemente non autosufficienti.



Ok allo sconto per le farmacie, ma stop dal 2013

La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento dei relatori al dl sulla spending review che mantiene gli sconti a carico di farmacie e aziende, pur limandoli, ma prevede che il sistema cambi dal 2013. "L'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco" sarà sostituito "da un nuovo metodo" che sarà definito dal ministero di concerto con i soggetti interessati e le "maggiori associazioni di categoria".



In un altro emendamento approvato, Arcus spa e la Fondazione Valore Italia, soppresse precedentemente dal decreto, sopravviveranno fino al primo gennaio 2013.



In arrivo stretta sui farmaci "griffati"

In arrivo stretta sui farmaci griffati. Il medico, se per la prima volta segna un medicinale ad un malato cronico, o se si trova ad affrontare per la prima volta una malattia non cronica del proprio paziente dovrà indicare nella ricetta solo il principio attivo. O giustificare l'altra scelta. Lo prevede un emendamento alla spending review