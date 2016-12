Bergamo, le monache di clausura firmano per i referendum sulle indennità ai parlamentari

- Le monache domenicane del convento Matris Domini hanno chiamato il Comune di Bergamo chiedendo di poter partecipare al referendum sul taglio delle indennità ai parlamentari. Trattandosi di religiose che vivono in clausura un funzionario di Palazzo Frizzoni si è recato personalmente nel convento per raccogliere le firme. A riferire la notizia è il quotidiano online BergamoNews.

"Vorremmo poter firmare i referendum" è stata la richiesta arrivata in Comune e subito accontentata. Praticamente impossibile ottenere un commento. Le morigerate sorelle si trincerano nel silenzio totale. La porta si apre solo per consentire ai funzionario del comune di entrare. Fatto il loro dovere civico le monache tornano alla preghiera. “Non vogliamo clamori, ci siamo informate, abbiamo discusso tra noi, valutato il da farsi e così abbiamo aderito a questa raccolta firme per i prossimi referendum”. E' l'unico commento raccolto dai colleghi di BergamoNews.

Il referendum è quello proposto dall’Unione Popolare (per abrogazione art. 2 legge 1261 del 1965, che regola le indennità che spettano ai parlamentari, praticamente diaria e spese di soggiorno, circa 3.500 euro al mese). Sui mezzi di informazione non se n'è parlato molto ma alle sorelle l'iniziativa non è sfuggita.