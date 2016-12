foto Ansa Correlati Patroni Griffi: "Il nostro obiettivo è dimezzare le province" 14:14 - Le tasse universitarie per gli studenti fuori corso possono aumentare fino al doppio, rispetto a quelle previste per gli studenti in corso. Lo prevede un emendamento al dl spending review, presentato dai relatori e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. L'aumento fino al 100% è previsto per i redditi oltre 150mila euro. - Le tasse universitarie per gli studenti fuori corso possono aumentare fino al doppio, rispetto a quelle previste per gli studenti in corso. Lo prevede un emendamento al dl spending review, presentato dai relatori e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. L'aumento fino al 100% è previsto per i redditi oltre 150mila euro.

Gli incrementi, si legge nel testo dell'emendamento, possono essere disposti dagli atenei secondo criteri che saranno contenuti in un decreto del ministero dell'Istruzione, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, "sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare Isee, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori".



L'emendamento approvato prevede, inoltre, altre due fasce che definiscono l'aumento massimo da applicare alle tasse: per i redditi familiari sotto i 90mila euro, la maggiorazione non può superare il 50%, mentre per quelli compresi tra i 90mila e i 150mila euro, l'aumento non può superare il 50 per cento. La norma prevede anche che gli introiti siano destinati, per il 50%, alle borse di studio e per il resto a interventi di sostegno a servizi abitativi, di orientamento, di ristorazione e di assistenza.