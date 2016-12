Spending review, Patroni Griffi: "Il nostro obiettivo è dimezzare le province"

foto LaPresse 10:13 - Il governo punta a un dimezzamento delle province italiane. "Noi guardiamo a un riordino che ci dia 50-52 province", dunque "un sostanziale dimezzamento" delle stesse, ha spiegato il ministro della Pubblica amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, parlando della spending review. - Il governo punta a un dimezzamento delle province italiane. "Noi guardiamo a un riordino che ci dia 50-52 province", dunque "un sostanziale dimezzamento" delle stesse, ha spiegato il ministro della Pubblica amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, parlando della spending review.

"Non c'è - ha proseguito Patroni Griffi - un braccio di ferro. Tutti i parlamentari possono sentirsi un po' costituenti nella definizione di un grande disegno del territorio, cui si deve arrivare superando i localismi". "C'è problema reale, tutti i soggetti - ha sottolinea il ministro della Funzione Pubblica - sia pubblici che privati sentono le difficolta' di questo momento. Direi che i tagli non sono piacevoli per nessuno, neanche per chi li fa". Ma quella che "può uscire è un'Italia migliore".



"In arrivo tetti agli stipendi dei manager pubblici"

"Sono già operativi i tetti agli stipendi per i dirigenti pubblici, fissati a 290mila euro lordi annui, e sono in arrivo tetti per i manager delle società pubbliche che saranno modulati a seconda delle società".



Sul fronte delle auto blu, il ministro ha ricordato che "una buona sforbiciata c'è già stata nel 2011" e "ci sono ancora margini e li sfrutteremo tutti". E, interpellato sui propri spostamenti, Patroni Griffi ha riferito di muoversi "a volte con la macchina dell'ufficio che è 1.600 di cilindrata, a volte col motorino, a volte a piedi".