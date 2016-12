foto LaPresse 07:55 - Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, Piero Fassino, primo cittadino di Torino, e Matteo Renzi, borgomastro di Firenze, sono i tre sindaci delle aree metropolitane più apprezzati in Italia. A rilevarlo è lo studio Monitorcittà Aree Metropolitane di Datamonitor. In crescita Virginio Merola (Bologna), mentre il neo-sindaco di Genova, Marco Doria, debutta in ultima posizione. - Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, Piero Fassino, primo cittadino di Torino, e Matteo Renzi, borgomastro di Firenze, sono i tre sindaci delle aree metropolitane più apprezzati in Italia. A rilevarlo è lo studio Monitorcittà Aree Metropolitane di Datamonitor. In crescita Virginio Merola (Bologna), mentre il neo-sindaco di Genova, Marco Doria, debutta in ultima posizione.

Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, è primo assoluto in classifica con il 65,2% dei consensi, nonostante un calo del 2,1%; al secondo posto si piazza Piero Fassino, sindaco di Torino, con il 61% ed un calo dello 2,4%. Il sindaco piemontese supera Matteo Renzi (Firenze, PD) in crescita di consensi del 2,8%, in terza posizione con il 58,4%.



Sale al quarto posto Virgilio Merola, primo cittadino di Bologna, con il 56,9%, + 2,3%, seguito da Michele Emiliano (Bari) che si piazza in quinta posizione con il 55,1%, + 1,3%.



In classifica ci sono 8 sindaci di centrosinistra e 2 di centrodestra. Al sesto posto si piazza Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, con il 53,2%, +1,3%, seguito a ruota da Gianni Alemanno, sindaco di Roma al 53%, che perde l'1,9%. Il sindaco della capitale condivide il settimo piazzamento con Demetrio Arena (Reggio Calabria) in crescita dello 0,8%. Chiudono la classifica Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, con il 51,8%, -0,2%, e il neo-sindaco di Genova Marco Doria, che fa registrare il 47,9% di consensi e che debutta nella classifica.



I sindaci restano senza dubbio i soggetti politici più vicini e apprezzati dai cittadini pur registrando, nell'arco del semestre appena trascorso (dal quarto trimestre 2011 al secondo trimestre 2012) una flessione generalizzata nei dati, riflesso, secondo lo studio, della crisi economica che sta riducendo sensibilmente le risorse a disposizione e che si traduce nella minore capacità di interventi sul territorio e nella qualità dei servizi.