foto LaPresse Correlati Scorte, tagli pagati dai contribuenti 19:38 - "Già nel 2012 restituiremo oltre 21 milioni di euro di risparmi allo Stato che, è mia ferma intenzione, chiederò che vadano alle vittime colpite dal sisma". Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani, nella conferenza stampa di presentazione del bilancio di Palazzo Madama. "Sul ristorante si è già arrivati a un risparmio di 350mila euro", ha aggiunto il questore Benedetto Adragna (Pd). - "Già nel 2012 restituiremo oltre 21 milioni di euro di risparmi allo Stato che, è mia ferma intenzione, chiederò che vadano alle vittime colpite dal sisma". Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani, nella conferenza stampa di presentazione del bilancio di Palazzo Madama. "Sul ristorante si è già arrivati a un risparmio di 350mila euro", ha aggiunto il questore Benedetto Adragna (Pd).

"La somma entra nelle casse dello Stato - ha detto ancora Schifani, riferendosi a quei 21 milioni di euro risparmiati - ma io mi attiverò affinché possa essere devoluta alle popolazioni colpite dal recente terremoto".



Nella conferenza stampa sul bilancio preventivo del 2012 si è poi passati a discutere a proposito degli altri risparmi, a cominciare da quelli sul ristorante dei senatori: qui si è arrivati a un taglio delle spese pari a 350mila euro. "Le agende poi - ha aggiunto ancora il questord Adragna - saranno a costo zero, visto che a comprarle saranno i senatori. Ma risparmi ci sono stati anche sulla pubblicazione degli atti parlamentari, un milione di euro l'anno; su una gara sulle assicurazioni, tre milioni e solo su un appalto 17 milioni".



Quanto alle pensioni del Senato, "è già in vigore per tutti il metodo contributivo pro-rata", ha assicurato Schifani. E ha annunciato che "entro il prossimo 30 settembre partirà al Senato un nuovo modello organizzativo". Tra gli interventi messi a punto in questo modo rientra la riduzione degli incarichi dirigenziali per non meno del 20%.



"E' la prima volta - ha commentato il presidente di Palazzo Madama - che il Senato approva un bilancio che sia inferiore a quello consuntivo". In concludsione, ha detto, il bilancio della Camera Alta risulta inferiore di "ben 4 milioni rispetto al consuntivo del 2011".