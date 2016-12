foto Ap/Lapresse

18:25

- Nuovo tetto per gli stipendi dei manager pubblici e dipendenti delle aziende partecipate dello Stato. D'ora in avanti, in virtù di quanto previsto dall'emendamento alla spending review presentato alla Lega Nord, le retribuzioni non potranno superare i 300 mila euro. Questo per le aziende partecipate dallo Stato, non quotate. Tra queste è compresa anche la Rai.