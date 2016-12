foto LaPresse 18:26 - Roberto Formigoni si presenterà alla Procura di Milano, dove risponderà alle domande dei magistrati sul caso Maugeri, ma non sabato, come era stato richiesto. A dare l'annuncio è stato l'avvocato del governatore, Salvatore Stivala, incaricato della difesa nell'indagine per corruzione. Precisando che il presidente della Regione non potrà esserci il 28 luglio, il legale ha aggiunto che Formigoni è comunque disponibile anche nel mese di agosto. - Roberto Formigoni si presenterà alla Procura di Milano, dove risponderà alle domande dei magistrati sul caso Maugeri, ma non sabato, come era stato richiesto. A dare l'annuncio è stato l'avvocato del governatore, Salvatore Stivala, incaricato della difesa nell'indagine per corruzione. Precisando che il presidente della Regione non potrà esserci il 28 luglio, il legale ha aggiunto che Formigoni è comunque disponibile anche nel mese di agosto.

Il difensore di Formigoni, l'avvocato Salvatore Stivala, ha incontrato questo pomeriggio in Tribunale il procuratore aggiunto Francesco Greco e i pm Antonio Pastore e Laura Pedio, titolari dell'inchiesta che vede il governatore lombardo indagato per corruzione con l'aggravante della transnazionalità per il caso Maugeri.



Uscendo dagli uffici e parlando coi cronisti, l'avvocato ha chiarito che l'interrogatorio non si svolgerà sabato (per quel giorno era stato fissato nell'invito a comparire), perché "i tempi sono troppo ravvicinati". Il legale ha spiegato di aver fornito ai magistrati una serie di date "anche ad agosto" come disponibilità di Formigoni a rendere l'interrogatorio. "Ci sarà e risponderà", ha aggiunto Stivala. Il difensore ha infine chiarito che probabilmente già domani difesa e pm potrebbero raggiungere un accordo su una data per l'interrogatorio.