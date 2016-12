In particolare, la Sicilia è la regione nella quale confluiranno le maggiori risorse per i Comuni: 171,508 milioni. Seguono la Lombardia (con 83,353 milioni) e la Sardegna (con 82,3 milioni).

Critiche dalla Lega Nord. In una nota il leghista Massimo Garavaglia, vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato, scrive: "Il governo dei Professori fa il gioco delle tre carte. In teoria concede 800 milioni ai Comuni, prendendone 300 dai fondi già destinati ai Comuni stessi e quindi in realtà dà solo 500. Lo scandalo è che questi 500 vengono tolti dal fondo per i rimborsi fiscali alle aziende". "Gli 800 milioni vengono dati con l'opposto del criterio del merito: chi più spreca ottiene di più", sostiene l'esponente del Carroccio. Un disastro, "che consentirà forse ai Comuni di pagare gli stipendi fino a fine anno. Ma poi?".

Per otto Regioni rischio aumento Irpef dal 2013

Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, cioè le otto regioni in disavanzo sanitario, potranno anticipare dal 2014 al 2013 l'aumento dell'aliquota addizionale regionale Irpef. La maggiorazione potrebbe passare dallo 0,5% all'1,1%. Lo prevede un emendamento del Pdl alla spending review approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.



Nuovo tetto stipendi per i manager, Rai compresa

Nuovo tetto per gli stipendi dei manager pubblici e dipendenti delle aziende partecipate dello Stato. D'ora in avanti, in virtù di quanto previsto dall'emendamento alla spending review presentato alla Lega Nord, le retribuzioni non potranno superare i 300 mila euro. Questo per le aziende partecipate dallo Stato, non quotate. Tra queste c'è anche la Rai compresa. L'emendamento è stato presentato dal senatore Massimo Garavaglia.