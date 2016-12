foto Afp 08:00 - La crisi c'è, e si sente. Questa volta anche per la "Casta": i deputati dell'Assemblea siciliana hanno scoperto che la Regione non ha i soldi per pagare non solo i dipendenti dell'Ars, ma anche gli stipendi di luglio dei consiglieri regionali. Al contrario, il Molise di soldi deve averne che avanzano: la Regione ha infatti elargito un bonus di 13.099 euro a un dirigente arrestato per aver sottratto fondi regionali. - La crisi c'è, e si sente. Questa volta anche per la "Casta": i deputati dell'Assemblea siciliana hanno scoperto che la Regione non ha i soldi per pagare non solo i dipendenti dell'Ars, ma anche gli stipendi di luglio dei consiglieri regionali. Al contrario, il Molise di soldi deve averne che avanzano: la Regione ha infatti elargito un bonus di 13.099 euro a un dirigente arrestato per aver sottratto fondi regionali.

In Sicilia non era mai accaduto, in 66 anni di autonomia statutaria, che le casse della Regione fossero così al verde: con un bilancio di 27 miliardi sembrava una bazzecola per palazzo d'Orleans tirare fuori i circa 160 milioni annui da destinare all'Ars per pagare i deputati (13 mila euro netti al mese) e i 293 dipendenti (oltre ai 78 che lavorano nei gruppi), alcuni dei quali, come i consiglieri parlamentari, sfiorano la cifra di 10 mila euro. Invece la cassa ormai è vuota.



Prima di entrare in Aula qualche deputato ha sottolineato che le indennità ai parlamentari dell'Ars (l'Assemblea Regionale Siciliana) dovranno essere pagate dopo il mensile dei dipendenti "che vivono di stipendio", dice il capogruppo del Pid Rudy Maira.



A regolare gli stipendi dei parlamentari regionali siciliani è una legge del '65, la numero 44, approvata dopo 19 anni dall'istituzione dell'Ars (nata prima della Repubblica). Con una scelta tanto autonoma quanto arbitraria, l'Ars decise di far riferimento al trattamento del Senato. Nessuno ebbe da ridire, e ancora oggi lo Statuto autonomista, come ha spiegato il ministro Piero Giarda, non consente ingerenze dello Stato in materia di bilancio della Regione. Ma adesso cominciano a scarseggiare i denari.



Premiato il dirigente in galera

Che non scarseggiano per niente, invece, in Molise: la Regione, denuncia Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, ha erogato un premio di 11.718 euro a tutti i dirigenti regionali. Tra i quali anche tale Antonio Guerrizio, messo sotto inchiesta per una vicenda di soldi spariti dalle casse del Molise (e già parzialmente restituiti). E un premio di 13.099 euro è andato anche a un altro dirigente regionale, Elvio Carugno, in carcere da mesi perché accusato di peculato aggravato e continuato: secondo l'accusa avrebbe fatto sparire un milione di euro dalle casse della Regione, nascondendone almeno una parte in Venezuela.