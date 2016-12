foto Ap/Lapresse 18:57 - "Alcuni Comuni ad agosto potrebbero non riuscire a pagare gli stipendi". E' l'allarme lanciato dall'Anci, l'associazione dei Comuni, dopo il parere negativo sulla spending review. Il presidente Graziano Delrio ricorda che "oggi si è certificato il ritiro completo dello Stato dal welfare" e parla di "funerale dello Stato sociale". "Abbiamo avuto conferma della demolizione del Fondo per le Politiche sociali - spiega Delrio - ridotto a 11 milioni". - "Alcuni Comuni ad agosto potrebbero non riuscire a pagare gli stipendi". E' l'allarme lanciato dall'Anci, l'associazione dei Comuni, dopo il parere negativo sulla spending review. Il presidente Graziano Delrio ricorda che "oggi si è certificato il ritiro completo dello Stato dal welfare" e parla di "funerale dello Stato sociale". "Abbiamo avuto conferma della demolizione del Fondo per le Politiche sociali - spiega Delrio - ridotto a 11 milioni".

A lanciare l'allarme sulle difficoltà di cassa a cui potrebbero andare incontro "alcuni comuni, anche capoluoghi" è stato Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia e vicepresidente dell'Anci, al termine della Conferenza Unificata.



Per il presidente Delrio invece "si è certificato il ritiro completo dello Stato dalle politiche di welfare. Abbiamo avuto conferma della demolizione del Fondo per le Politiche sociali, che era di 1 mld. E' il funerale dello Stato sociale sul quale restano solo i Comuni e quelle Regioni, non tutte, disponibili ad aiutare i Comuni''.



Intanto il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì 30 luglio alle ore 11 presso il Dipartimento Funzione Pubblica, a Palazzo Vidoni. Lo rende noto un comunciato del ministero, in cui si ricorda che la convocazione fa seguito alla riunione odierna, a cui il ministro non ha potuto partecipare essendo impegnato in Commissione Bilancio del Senato per le votazioni degli emendamenti al decreto legge sulla spending review.