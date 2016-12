Legge elettorale, la stretta di Alfano: "Pronti all'accordo se il Pd dice sì alle preferenze"

- Si aprono spiragli sull'accordo tra i partiti per la legge elettorale. "Se il Pd ci dice che è favorevole all'elezione diretta del parlamentare con le preferenze, l'intesa possiamo chiuderla già questa sera". Lo afferma il segretario del Pdl, Angelino Alfano. "Se non c'è un accordo - spiega Alfano - è perché nel merito non condividiamo alcuni punti proposti dal Pd".

"Noi vogliamo un premio al partito che prende più voti e le preferenze, il Pd vuole che il premio sia alla coalizione e i Collegi. Su questo ci sono delle divergenze", chiarisce Alfano. E il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, replica: "L'unica cosa da chiarire è che, se si vuol fare alla svelta, la soluzione si trova. Ma ho dei dubbi che si voglia".

Circa il semipresidenzialismo, Alfano non cela il suo entusiasmo. L'approvazione dell'elezione diretta del presidente della Repubblica è un "risultato storico". Il segretario del Pdl sottolinea poi che "ci sono i tempi" per portarla a termine definitivamente entro la legislatura. Perciò, aggiunge, nel Pd "non dicano bugie, non dicano menzogne, non dicano che i tempi non ci sono, dicano la verità: vogliono tenere nelle mani dei partiti la scelta del presidente della Repubblica".

Riferendo dell'incontro con il premier Mario Monti, Alfano afferma: "Non abbiamo parlato di elezioni anticipate, perché, come si dice in Parlamento, l'emendamento era precluso dalla premessa, ovvero la conferma del sostegno fino al 2013". Sulle misure per affrontare la crisi, il segretario del Pdl assicura: "Con Monti non ci è stata prospettata nessuna ipotesi di una nuova manovra e ribadisco da ora che noi diremo no a manovre di sacrifici e non ci convinceranno dicendo che ce lo chiede l'Europa".