foto Dal Web

15:24

- Palazzo Chigi smentisce l'ipotesi di un blocco delle tredicesime dei dipendenti pubblici e dei pensionati prospettate da un'associazione di categoria. "Non è mai stata presa in considerazione", si legge in una nota. "Alimentare l'allarmismo sociale - spiega il governo - rischia di causare un duplice danno: sia per l'organizzazione che ha diffuso questa ipotesi, in quanto si rischierebbe un blocco dei consumi, sia per la tenuta dell'economia".