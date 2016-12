- E' stata confermata oggi la serrata delle farmacie per protestare contro i tagli previsti dalla spending review. L'annuncio è stato dato dal presidente di Federfarma, Annarosa Racca. Aperte le farmacie di turno. Vano il dietrofront in Parlamento: i

Ma quelle delle farmacie non è l'unico fronte caldo in tema di spendind. 'In queste condizioni il nuovo anno scolastico non potrà avere un avvio regolare'' ha infatti ribadito il presidente dell'Unione Province Italiane, Giuseppe Castiglione dopo aver incontrato il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo. "Il ministro - dice Castiglione - ha compreso le nostre reali preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda il taglio dei trasferimenti pari a 500 milioni. Una cifra che aggiunta alle sforbiciate precedenti e a bilanci già approvati diventa un onere insostenibile. Qui non si stanno tagliando sprechi - ha aggiunto il presidente dell'Upi - ma servizi essenziali"



E il pubblico impiego si ferma a settembre

Di tagli indiscriminati nel settore pubblico parlano anche Cgil e Uil che, dopo l'incontro 'mancato' con il ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, impegnato in Senato proprio sulla spending review, hanno confermato lo sciopero e indicato la data: il 28 settembre. Alla finestra, in attesa di una nuova riunione che potrebbe essere fissata per lunedi', e' la Cisl, che decidera' appunto la prossima settimana ''tutto quello che c'e' da fare''.

Il decreto sulla spending review individua per la farmaceutica territoriale un nuovo tetto di spesa pari all'11,5% (rispetto al precedente 13,3%). Per la farmaceutica ospedaliera il nuovo tetto è del 3,2% (rispetto al precedente 2,4%). Secondo Federfarma, le norme sulla spending review mettono a rischio circa 20.000 posti di lavoro su un totale di 64.000 persone che lavorano nelle farmacie e prevedono tagli, nel 2013, per ulteriori 40.000 euro per ogni singola farmacia, oltre alle trattenute già previste.