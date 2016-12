foto LaPresse Correlati Crisi, la giornata dei mercati minuto per minuto

Durante il loro incontro il premier, Mario Monti, e il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, hanno "riflettuto assieme su una situazione generale molto molto preoccupante". A raccontarlo, al termine della riunione, è lo stesso Bersani, che spiega come entrambi si siano trovati d'accordo sul fatto che "ci sono l'esigenza di dare seguito alle decisioni del vertice europeo e la necessità di uno stato di allerta da parte di tutte le istituzioni".

"Siamo in una situazione veramente molto seria - avverte il leader del Pd -. Adesso il presidente girerà per la Finlandia, l'Olanda... Ci rendiamo conto che le risposte tecniche ci sarebbero tutte, il problema è che nel continente c'è stato un ripiegamento su dimensioni nazionali, territoriali, anche con tratti egoistici e invece è in corso il meccanismo che io dico dei dieci piccoli indiani".



Semipresidenzialismo, "forse c'è più di una maggioranza"

"Vorrei richiamare tutti al senso di responsabilità - ha ribadito Bersani -: non so se non c'è più una maggioranza o se ne abbiamo addirittura due. Se vediamo, come ieri, riproporsi la vecchia maggioranza, questo non è certo salute né per stabilità né per governo né per nessuno". Con queste parole Bersani definisce "vergognoso" l'ok di Pdl e Lega sul semipresidenzialismo.