foto LaPresse

19:54

- I leader Pdl e Pd concordano sul fatto di andare alle elezioni dopo aver approvato la riforma elettorale. Per Angelino Alfano, il voto sarà in primavera. Mentre Pier Luigi Bersani invita a fare "la legge elettorale poi si vedrà". Nonostante lo "sgambetto sul semipresidenzialismo", il segretario del centrosinistra si dice "pronto anche domani mattina e già in agosto a passare in parlamento per un primo ok" alla legge.