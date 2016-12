Presidenzialismo, da Senato via libera all'elezione diretta del Capo dello Stato

foto LaPresse 13:52 - Il Senato ha approvato l'emendamento all'art.9 del ddl sulle riforme costituzionali che introduce l'elezione diretta con suffragio universale del Presidente della Repubblica. Hanno votato a favore Pdl, Lega Nord e Cn. Contrario l'Udc, mentre Fli si è astenuto. Non hanno partecipato al voto, per protesta, Pd e Idv. L'emendamento stabilisce che il Capo dello Stato viene eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini maggiorenni. - Il Senato ha approvato l'emendamento all'art.9 del ddl sulle riforme costituzionali che introduce l'elezione diretta con suffragio universale del Presidente della Repubblica. Hanno votato a favore Pdl, Lega Nord e Cn. Contrario l'Udc, mentre Fli si è astenuto. Non hanno partecipato al voto, per protesta, Pd e Idv. L'emendamento stabilisce che il Capo dello Stato viene eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini maggiorenni.

L'articolo 9-bis, presentato da Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello, presidente e vice presidente dei senatori Pdl, modifica l'articolo 94 della Costituzione e prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte di tutti i cittadini maggiorenni.



Gasparri: "Voto storico"

Per il relatore dell'emendamento, Maurizio Gasparri, "è un voto storico", "una scelta che guarda al futuro, ad un rafforzamento della democrazia diretta e dei sistemi di partecipazione dei cittadini alla vita delle Istituzioni".



Finocchiaro (Pd): "Senato bloccato da propaganda Pdl-Lega"

"E' intollerabile che il Senato venga impegnato in una discussione, quella sulle riforme costituzionali, che non avrà alcuna sorte. Mentre per la spending review, provvedimento importantissimo per il rilancio dell'economia del Paese, resteranno le briciole di tempo tra una seduta d'Aula e l'altra". E' il commento del presidente dei senatori del, Pd Anna Finocchiaro, intervenendo in Aula prima che il suo gruppo abbandonasse i lavori parlamentari. La Finocchiaro accusa di adoperare la discussione "come una palestra, al fine di trasformare un solo emendamento, quello sul semipresidenzialismo, che Pdl e Lega potranno usare in campagna elettorale".



Sel: "Grottesco rigurgito del berlusconismo"

Dura l'opposizione. Per Gennaro Migliore, della segreteria nazionale di Sinistra Ecologia Libertà, si tratta di "un grottesco rigurgito di berlusconismo che testimonia ancora una volta l'insostenibilità di questo Parlamento".