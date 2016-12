foto Dal Web

12:45

- "Da troppi anni si chiede molto a Comuni, Province e Regioni e molto meno alle amministrazioni centrali dello Stato". A lanciare l'accusa, durante la manifestazione dell'Anci contro la Spending review, è il sindaco di Torino, Piero Fassino. "Tutti i giorni - spiega - dobbiamo far quadrare e conti. Non siamo qui per protestare in modo irresponsabile. C'è un patto di stabilità cieco che non mette gli enti locali in condizione di lavorare".