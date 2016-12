foto Ansa Correlati Sindaci in piazza - LE FOTO 18:22 - Primi cittadini in piazza a Roma per protesta contro i tagli previsti dalla spending review approvata dal Governo e ora all'esame di Palazzo Madama. Una delegazione dell'Anci, guidata dal presidente Graziano Delrio, è stata ricevuta al Senato dal presidente Renato Schifani. Tra i sindaci della delegazione Gianni Alemanno (Roma), Massimo Zedda (Cagliari) e Piero Fassino (Torino). - Primi cittadini in piazza a Roma per protesta contro i tagli previsti dalla spending review approvata dal Governo e ora all'esame di Palazzo Madama. Una delegazione dell'Anci, guidata dal presidente Graziano Delrio, è stata ricevuta al Senato dal presidente Renato Schifani. Tra i sindaci della delegazione Gianni Alemanno (Roma), Massimo Zedda (Cagliari) e Piero Fassino (Torino).

Alemanno: "Umiliati un'altra volta"

La rabbia dei primi cittadini è ancora alta, e bene espressa dalle parole di Gianni Alemanno. "I comuni - ha detto parlando alla manifestazione - non possono essere umiliati un'altra volta, ci aspettavamo più rispetto".



Orsoni (Venezia): "Non siamo uffici dello Stato"

Al sindaco della Capitale ha fatto eco quello di Venezia, Giorgio Orsoni. "Lo Stato pensa che noi siamo dei suoi uffici, ma non è così - ha affermato -. Questa fascia tricolore vuole dire invece che rappresentiamo i veri bisogni delle popolazioni. Siamo qui non per fare una protesta cieca ma per collaborare per il bene della Repubblica".



Fassino: "Enti locali non in condizioni di lavorare"

"Da troppi anni si chiede molto a Comuni, Province e Regioni e molto meno alle amministrazioni centrali dello Stato - ha invece accusato Piero Fassino -. Tutti i giorni ci troviamo a dover far quadrare e conti. Non siamo qui per protestare in modo irresponsabile. C'è un patto di stabilità cieco che non mette gli enti locali in condizione di poter lavorare efficacemente".



Delrio (Anci): "Non vogliamo difendere dei privilegi"

"Vogliamo fare di oggi una giornata di ricostruzione del nostro Paese". Con queste parole il presidente dell'Anci, Graziano Delrio, ha aperto il suo discorso davanti ai sindaci riuniti a Roma. "Non siamo qui per difendere privilegi che non abbiamo - ha proseguito Delrio - ma per dire che se c'è un incendio bisogna usare il metodo giusto per spegnerlo. In questi anni i Comuni hanno contribuito con risparmi che hanno superato i 20 miliardi, uno sforzo che non abbiamo visto fare ad altri settori dello Stato. Siamo qui per dire che la strada da perseguire non è quella della spending review che fa tagli lineari i quali, ho appreso, sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale perché non comportano un risparmio strutturale della spesa. Chiediamo che la spending review, così come è stata concepita, venga liquidata; il governo deve accettare un metodo diverso".



Per Delrio la spending review rappresenta ''una scorciatoia inaccettabile, un processo sommario a un imputato che non ha avuto alcun capo di accusa. Noi - ha concluso - siamo un pezzo della Repubblica, non siamo gerarchicamente sottomessi a questi provvedimenti; si faccia la conferenza per la programmazione economica e li' si decida quali tagli attuare''.



Esodati, per ora restano 55mila

"Non ci sono ulteriori elementi per un ulteriore allargamento della platea degli esodati", oltre i 55mila previsti dalla Spending review. Lo afferma il relatore al decreto legge in commissione Bilancio al Senato, Gilberto Pichetto Fratin. Un'eventuale iniziativa in questo senso, spiega il relatore, "dovrà venire dal governo" che, fino a ora, ha dato la disponibilità solo per un numero complessivo di 120mila lavoratori.