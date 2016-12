Profumo: "L'anno scolastico non è a rischio"

foto Ansa 12:37 - Per il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, l'anno scolastico non sarà a rischio. La rassicurazione arriva all'indomani dell'allarme lanciato dall'Unione delle Province (Upi) dopo i tagli previsti dal governo. Domani Profumo vedrà, in un incontro programmato da tempo, proprio il presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione. - Per il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, l'anno scolastico non sarà a rischio. La rassicurazione arriva all'indomani dell'allarme lanciato dall'Unione delle Province (Upi) dopo i tagli previsti dal governo. Domani Profumo vedrà, in un incontro programmato da tempo, proprio il presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione.

"Sicuramente - ha spiegato Profumo a margine di un convengo nella sede della Regione Lombardia a Milano - la sicurezza delle scuole è la priorità del Paese. Il Ministero ha avviato un processo complessivo per una serie di interventi immediati e uno più articolato perché ci sia un programma pluriennale, in modo che le scuole italiane possano avere un loro sviluppo in termini di sicurezza e qualità".



Insomma Profumo non crede che ci siano dei rischi per l'avvio dell'anno scolastico. "Credo che il Paese - ha concluso - debba diventare un po' più attento ai problemi entrando con competenza, sedendosi e trovando soluzioni".