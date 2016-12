foto Ufficio stampa Correlati Minetti a "Vanity": "Vitalizio? Piuttosto mi dimetto" 10:31 - Dimissioni o no? Il giallo dell'estate ha il volto di Nicole Minetti e si scrive sulle pagine di "Vanity Fair". Anzi, di "Chi". Perché la consigliera regionale smentisce ben presto (al "Corriere") di aver rilasciato esclusive alla testata di Condé Nast, riconoscendo come sue solo le dichiarazioni pubblicate sulle pagine del giornale di Signorini. Al quale dice: "Niente dimissioni". - Dimissioni o no? Il giallo dell'estate ha il volto di Nicole Minetti e si scrive sulle pagine di "Vanity Fair". Anzi, di "Chi". Perché la consigliera regionale smentisce ben presto (al "Corriere") di aver rilasciato esclusive alla testata di Condé Nast, riconoscendo come sue solo le dichiarazioni pubblicate sulle pagine del giornale di Signorini. Al quale dice: "Niente dimissioni".

Così, se a "Vanity" promette "Mi dimetto, giuro", a "Chi" assicura invece: "Non mi dimetto. Però...". Insomma, ecco le sue ultime (per ora) parole: "Se prima ero orientata alle dimissioni, dopo tutto quello che mi hanno scaricato addosso un po' mi sono incattivita. Comunque una cosa è certa: se deciderò di dimettermi, lo farò prima di ottobre". Cioè, prima dell'eventuale scatto del vitalizio d'oro per la consigliera 27enne.



L'incontro con Berlusconi

E ancora, la consigliera del Pirellone racconta a "Chi" cosa si sono detti lei e il leader del Pdl, giusto prima di partire per Los Angeles: "Io non sono andata ad Arcore perché Silvio Berlusconi ha chiesto le mie dimissioni. Il presidente non le ha mai chieste. Non sono neppure andata a contrattare la mia buonuscita. Non stiamo parlando di calciomercato. Sono andata per capire come poter gestire la bufera mediatica. La cosa è nata da me. Io, ogni giorno, devo convivere con mille polemiche sulla mia persona. In un momento di sconforto non nego di aver pensato di mollare tutto. Lui mi ha detto 'Nicole, la decisione è la tua. Devi fare quello che ti senti'".



La telefonata di mezzanotte

Ma allora, come si spiegano le due esclusive, contemporanee? Con una chiamata arrivata a mezzanotte al "Corriere". Alla redazione di via Solferino squilla il telefono: è l'addetto stampa della Minetti che dice: "Siamo appena atterrati a Los Angeles, non abbiamo parlato con 'Vanity'. L'unica esclusiva è con 'Chi'".