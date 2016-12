foto LaPresse Correlati La Minetti: "Da tanto non sto con un uomo" 18:06 - "Piuttosto che prendere un vitalizio dalla Regione Lombardia mi dimetto il giorno prima che scatti il diritto, il prossimo ottobre. Giuro". Così Nicole Minetti, in un'anticipazione di un'intervista a Vanity Fair, assicura che non ha intenzione di entrare a far parte della "casta" che si fa mantenere con i soldi pubblici. - "Piuttosto che prendere un vitalizio dalla Regione Lombardia mi dimetto il giorno prima che scatti il diritto, il prossimo ottobre. Giuro". Così Nicole Minetti, in un'anticipazione di un'intervista a Vanity Fair, assicura che non ha intenzione di entrare a far parte della "casta" che si fa mantenere con i soldi pubblici.

La consigliera del Pdl in Regione, parlando con il settimanale delle sue possibili dimissioni, aggiunge però: "Decido da sola quando dare le dimissioni, non ho bisogno di ordini o pressioni. E non voglio dare a nessuno la soddisfazione di potermi rinfacciare in eterno il privilegio".



Infine, commentando le dichiarazioni di Daniela Santanché che l'aveva definita "inadatta alla politica", replica: "Mi domando se è la stessa Santanché che una volta mi paragonò a Nilde Iotti. Per carità, cambiare opinione è legittimo. Io comunque non mi sento finita".