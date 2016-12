foto Ansa 17:38 - "Mi hanno chiesto di assicurare la gestione del Paese fino alla primavera del 2013. Io e i miei colleghi stiamo cercando con tutte le nostre forze di farlo nel miglior modo possibile". Lo ha detto il premier Mario Monti. "Dopo la fine di questo periodo si terranno le nuove elezioni che determineranno la formazione del nuovo governo. Auspico che in quel momento i partiti politici sappiano assumersi tutta la responsabilità", ha aggiunto. - "Mi hanno chiesto di assicurare la gestione del Paese fino alla primavera del 2013. Io e i miei colleghi stiamo cercando con tutte le nostre forze di farlo nel miglior modo possibile". Lo ha detto il premier Mario Monti. "Dopo la fine di questo periodo si terranno le nuove elezioni che determineranno la formazione del nuovo governo. Auspico che in quel momento i partiti politici sappiano assumersi tutta la responsabilità", ha aggiunto.

"Speriamo - prosegue Monti intervistato dalla "Rossiyskaya Gazeta" alla vigilia del suo viaggio in Russia - che la buona legislazione elettorale possa facilitare la vita politica. Alla fine del mio mandato di premier io rimarrò, come lo sono adesso, un senatore a vita. Anche questa è stata la decisione del presidente Napolitano. Grazie a questo incarico avrò modo di osservare la vita del Paese e continuerò a lavorare per il suo bene".



"Non sono né uno statista né un politico"

Il premier è poi tornato a commentare la sua citazione di De Gasperi ("Il politico guarda alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni"), chiarendo che a quel riguardo sono state date "interpretazioni molto attualizzate", secondo lui "fuori luogo" sia sul soggetto, "non essendo io né uno statista né un politico come è noto", sia sull'oggetto dal momento che "non credo che De Gasperi avesse in mente le circostanze elettorali del 2012-2013 in Italia".