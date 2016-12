Stato-mafia, Severino: "Chiarezza a ogni costo"

"Non strumentalizzare la trasferta del pm Ingroia"

Il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, che da settembre farà parte dell'unità investigazioni e analisi criminale in Guatemala, "era venuto a parlarmi da tempo di questo suo desiderio importante, ben prima che questo caso manifestasse la sua potenzialità esplosiva".Così Paola Severino al termine di una visita al carcere napoletano di Poggioreale. "Dispiace solo per le strumentalizzazioni che si possono fare", ha dichiarato.

Il ministro della Giustizia ha spiegato di aver ritenuto una richiesta sincera e importante: "Combattere la criminalità organizzata anche fuori del territorio nazionale è importantissimo perché la criminalità organizzata oggi è transnazionale e avere i nostri migliori magistrati richiesti da autorità straniere per condurre questa lotta è una cosa che ci fa veramente onore". "Se i magistrati ci chiedono di dare questo aiuto - ha aggiunto - credo si debba dire di sì".

Carceri, "i tagli non possono essere orizzontali"

La visita al più affollato carcere d'Italia è stata l'occasione per soffermarsi sulla realtà che vivono i detenuti e sui problemi delle risorse da impiegare nel settore. "Mi sono sempre battuta perché‚ nella nostra spending review neppure un euro fosse sottratto alle carceri. I tagli non possono essere orizzontali, occorre spendere e spendere bene perché‚ il problema sono gli sprechi e non le spese, che si devono fare perché‚ servono par dare una qualità di vita e una speranza ai detenuti".

Un episodio l'ha commossa: l'applauso da parte dei detenuti laddove immaginava di incontrare solo lamentele e proteste. ''Non ho sentito insulti né‚ parole di disperazione, ma applausi che non credo di meritare. Sentire gli applausi dei detenuti è una cosa che ti sconvolge e mi sono chiesta perché. Perché sto dando forse delle illusioni? O piccoli segnali di speranza a persone che li chiedono? Perché anche quella serve per superare la terribile esperienza del carcere", ha affermato.