Monti a Mosca:"I mercati? Conta l'economia reale. Qui veniamo a firmare contratti"

Alle preoccupazioni per la riapertura dei mercati, da Mosca, Mario Monti antepone l'economia reale. "Domani abbiamo una serie di importanti contratti da firmare tra imprese italiane e russa: questa è l'economia reale", afferma. Il premier, durante la visita di Stato di due giorni, cita Eni ed Enel quali "attori chiave" nella Federazione e protagonisti "economici" del partenariato strategico tra Mosca e Roma, che non si limita alle materie prime.

Questa sera Monti si è intrattenuto con il gotha dell'imprenditoria moscovita. Ma prima, ha rilasciato un'intervista all'agenzia Itar-Tass, rilanciata dal canale Russia 24. Il premier ha ricordato che non solo "siamo il secondo maggiore acquirente europeo di gas russo, ma la nostra cooperazione non si limita all'acquisto di materie prime, poiché le nostre principali compagnie energetiche nazionali, Eni ed Enel, operano in joint-venture con partner russi per l'estrazione di metano sul territorio russo".



Monti ha aggiunto che "Eni è uno degli attori chiave nella costruzione di un progetto di grande portata come il gasdotto South Stream", oltre ad aver "siglato un nuovo accordo strategico per l'esplorazione di giacimenti sulla piattaforma continentale russa".