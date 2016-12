foto LaPresse

15:28

- "Quello che è successo la notte scorsa in Val di Susa non è una manifestazione di dissenso. E' violenza". Lo ha affermato un'indignata Cancellieri. Per il ministro dell'Interno, che ha detto di essere solidale alle forze dell'ordine, la manifestazione dei no Tav nel cantiere di Chiomonte è "violenza allo stato puro che non ha nulla a che fare con i problemi della costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione".