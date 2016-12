Bossi:"Nuove tasse? Al Nord si fanno fucili"

foto Ansa Correlati Bossi: nessun casino, Maroni leader 23:19 - Il presidente della Lega, Umberto Bossi, parlando dell'eventualità di nuove tasse a una festa del movimento, attacca il governo. Secondo Bossi, il premier Mario Monti è "solo capace di andare ad elemosinare e di andare a inginocchiarsi in Europa, ma risultati zero". "A Roma - aggiunge il senatur - girava voce di una nuova stangata: non si azzardi Monti perché sino ad adesso siamo stati buoni, ma i fucili li facciamo noi del Nord". - Il presidente della Lega, Umberto Bossi, parlando dell'eventualità di nuove tasse a una festa del movimento, attacca il governo. Secondo Bossi, il premier Mario Monti è "solo capace di andare ad elemosinare e di andare a inginocchiarsi in Europa, ma risultati zero". "A Roma - aggiunge il senatur - girava voce di una nuova stangata: non si azzardi Monti perché sino ad adesso siamo stati buoni, ma i fucili li facciamo noi del Nord".

Bossi sostiene che "se ci fosse stato al governo Berlusconi non avrebbe toccato le tasse né le case". Per il presidente della Lega tutto fu fatto, con l'avallo del Quirinale, per sostituire Berlusconi con Monti. "Berlusconi avrà le sue colpe - aggiunge - ma è stato regolarmente eletto, mentre Monti è stato messo lì dal presidente della Repubblica ma non è stato eletto''.



Questioni interne

Nella Lega Nord "la sfida è difficile, di non litigare: se si litiga la gente ci manda al diavolo". Lo ribadisce Bossi invitando militanti a "ricordarsi che Maroni è il segretario". Adesso "bisogna ragionare e stare equilibrati, i nemici sono sempre i soliti: l'Italia, Roma ladrona".



Il senatur torna quindi a ribadire la sua convinzione che le inchieste sulla Lega siano state organizzate perché "non doveva vincere le elezioni". Anzi, conclude Bossi rivolgendosi ai militanti di Lezzeno, "vedrete che alla fine verrà fuori che non era vero niente di niente. Sarebbe da ammazzarli, ma l'Italia la conoscete".