foto Ansa

15:58

- Siamo chiamati a un "rafforzamento politico delle istituzioni" europee per salvaguardare il benessere e la fiducia dei giovani, e per questo serve un "più forte slancio di integrazione". L'appello viene da Giorgio Napolitano, che rivolge il suo messaggio in particolare al re belga Alberto II, in occasione della festa nazionale del Paese. Belgio e Italia, dice il Capo dello Stato, devono dunque impegnarsi maggiormente in questa direzione.