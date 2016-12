foto Ap/Lapresse

13:23

- "Voto anticipato? E' solo una ipotesi giornalistica. Io non me ne innamoro". Parola di Renato Schifani, che avverte: "Il Paese in questo momento ha bisogno di una guida". Nessuna apertura dunque, da parte del presidente del Senato, all'eventualità di elezioni in autunno. "La crisi - aggiunge - non finirà in pochi mesi. Anche nel 2013 occorrerà grande responsabilità dei partiti legittimati dalle elezioni e che saranno chiamati a guidare il Paese".