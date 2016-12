foto Ansa

- Il segretario della Lega, Roberto Maroni, critica la scelta del governo sulle province. "In Lombardia ne rimarranno quattro - ha detto nel corso di un comizio alla festa del Carroccio di Soncino - Milano, Bergamo, Brescia e Pavia ma le altre in realtà non spariranno e insieme faranno nascere nuove province: dunque questa manovra è un'assurdità, è irrazionale e farà aumentare le spese e i dazi per i cittadini".