Lega, Bossi smorza le polemiche sulla leadership: "E' Maroni il segretario eletto"

foto Ansa 01:38 - "Chiedo a tutti di ricordare che il segretario è Maroni, non voglio far casini". Così il presidente della Lega, Umberto Bossi, risponde ai militanti che durante una festa del Carroccio scandivano il suo nome e la parola "capo". "Il segretario eletto è lui - ha spiegato - e dobbiamo sperare che tutto vada bene in quella direzione, dare l'idea di una forza politica che non litiga al suo interno e dove la gente non è attaccata alla sedia".

Del resto, Bossi ha detto che "bisogna avere un attimo di pazienza, sapendo che quelli non reggono", riferendosi al governo Monti. Quindi "dobbiamo far vedere alla gente che non litighiamo". "Io ci credo e tengo duro, come sempre, ma non litigo: lavorerò sempre per la Lega, per l'ideale che ci ha contraddistinti". Bossi, quindi, ha ricordato ai militanti che "bisogna avere la capacità di tenere unità, pace, amicizia dentro la Lega, perché è l'unica forza politica in grado di salvare l'ultima speranza del Paese".



L'attacco allo Stato: "E' mafioso"

Parlando durante una festa della Lega a Brugherio, il presidente del Carroccio ha anche attaccato lo Stato. "L'Italia ha molti collegamenti con la mafia", "addirittura parlano che c'è il rischio che il Presidente della Repubblica stesso sia sospettato: figuriamoci in che tipo di Paese ci vogliono far vivere". "La bandiera - ha aggiunto - non è più il tricolore, simbolo italian-roman-centralista" ma "quello che decideranno i presidenti delle Regioni" della cosiddetta macroregione alpina. Bossi ha ribadito l'impegno per l'indipendenza della Padania: "Dobbiamo ribaltare Roma - ha sostenuto - accadrà quello che non è successo in duemila anni di oppressione".