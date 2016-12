foto Ansa 19:57 - "Noi le unioni gay le facciamo. Gli altri si regolino". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a Camposanto (Modena) alla festa del Pd in uno dei Paesi più colpiti dal terremoto, ha risposto a chi gli chiedeva la posizione del Pd sulle unioni gay, anche alla luce della presa di posizione di Pier Ferdinando Casini. E sulle frasi rivolte da Antonio Di Pietro al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha commentato: "Frasi indecenti". - "Noi le unioni gay le facciamo. Gli altri si regolino". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a Camposanto (Modena) alla festa del Pd in uno dei Paesi più colpiti dal terremoto, ha risposto a chi gli chiedeva la posizione del Pd sulle unioni gay, anche alla luce della presa di posizione di Pier Ferdinando Casini. E sulle frasi rivolte da Antonio Di Pietro al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha commentato: "Frasi indecenti".

"Fin qui non abbiamo trovato interlocutori che ci dessero idee che sono in grado di stringere. Se sono in grado noi stringiamo anche domattina, perché noi la maggioranza in parlamento non l'abbiamo, quindi bisogna ragionare insieme". Così il segretario del Pd. "Noi stiamo dando una disponibilità enorme - ha detto Bersani - anche venendo via da punti per noi molto importanti".



"Di Pietro indecente"

Ha definito "frasi indecenti", quelle pronunciate dal leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, nei riguardi del presidente della Repubblica. Di Pietro si era scagliato contro il Capo dello Stato in seguito al conflitto di attribuzioni sollevato nei confronti della Procura di Palermo.



"Il caso Udc"

"Io penso - ha detto rispondendo ad una domanda sulle ultime dichiarazioni di Casini che ha parlato di una possibile alleanza solo col Pd - che l'Italia abbia dei problemi veramente seri e non si possa tutti i giorni discutere su tatticismi".



La bufera su Casini

"Dobbiamo essere chiari: difendiamo tanti temi eticamente sensibili, non per essere politicamente corretti nelle stanze del Vaticano o nelle parrocchie, ma ne abbiamo convinzione profonda", così il leader dell'Udc in un suo intervento alla direzione nazionale del partito al Tempio di Adriano a Roma. "Riteniamo che l'identità cristiana debba unire credenti e non credenti come patrimonio culturale che da un'alternativa sociale alla disgregazione"



Casini: "Matrimoni gay incivili"

Per quanto riguarda le problematiche legate alle unioni delle coppie gay Casini ha ribadito che "se si tratta di stabilire garanzie giuridiche per coppie di conviventi eterosessuali e omosessuali credo sia un principio di civiltà. Ma i matrimoni gay sono un'idea profondamente incivile, una violenza della natura sulla natura - ha specificato - Abbiamo una Costituzione da difendere". Criticate aspramente anche le adozioni gay dal leader Udc come "idea di una società che regredisce perché diventa più forte la volontà degli uomini e il desiderio di maternità della tutela del bambino che è il soggetto più debole. Noi siamo dalla parte del bambino. Le nostre idee non sono oscurantiste - ha concluso Casini - ma di libertà, progresso e civilità".