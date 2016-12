foto Ap/Lapresse Correlati Napolitano: "Senso responsabilità anche dopo Monti"

"Nulla da nascondere ma un principio da difendere" 16:12 - "La crisi più grave da mezzo secolo minaccia il futuro dell'Italia", ma nel Paese c'è "una presa di coscienza collettiva" che si è anche espressa nelle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, una "presa di coscienza della necessità di riconoscerci in una comune visione dell'interesse generale del Paese e in un eccezionale sforzo di coesione nazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. - "La crisi più grave da mezzo secolo minaccia il futuro dell'Italia", ma nel Paese c'è "una presa di coscienza collettiva" che si è anche espressa nelle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, una "presa di coscienza della necessità di riconoscerci in una comune visione dell'interesse generale del Paese e in un eccezionale sforzo di coesione nazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Quando verrà il momento del voto per dare al Paese un "governo politico" mi auguro che "si confermi quel senso della coesione nazionale che si è affermato dallo scorso novembre ad oggi", auspica il Capo dello Stato sottolineando come il 2013 sarà un anno "cruciale".



"Io non posso fare previsioni, le scelte resteranno nelle mani del Parlamento e del governo. Posso solo esprimere fiducia, e lo faccio in modo meditato e serio, che quando verrà il momento di confrontarsi in campagna elettorale si confermi quel senso dell'interesse generale", ha aggiunto.



Questo eccezionale sforzo di coesione nazionale è ciò che serve reggere alle prove della crisi "per aspetti fondamentali della costruzione europea di una crisi finanziaria, economica, sociale, grave come non mai da più di mezzo secolo, che ha colpito l'Italia e ne minaccia il futuro", ha ribadito il presidente della Repubblica.



"Contro di me speculazioni miserrime"

"Può darsi che la mia scelta non risulti comoda per l'applauso e mi esponga a speculazioni miserrime", ha sottolineato poi Napolitano durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, parlando del conflitto di attribuzioni con la procura di Palermo.