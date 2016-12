Il governo "salva" per ora le festività ma accorpa le province: "Almeno 350mila abitanti"

foto Ansa Correlati L'Italia teme il contagio "spagnolo" 13:12 - Via libera all'accorpamento delle province ma "feste salve". Questo l'esito del Consiglio dei ministri appena terminato. Il Cdm ha infatti affrontato l'ipotesi di una razionalizzazione delle festività ma, a quanto si apprende, ha deciso di "non procedere". La riunione, secondo le stesse fonti governative, avrebbe invece dato via libera ai criteri per l'accorpamento delle province. - Via libera all'accorpamento delle province ma "feste salve". Questo l'esito del Consiglio dei ministri appena terminato. Il Cdm ha infatti affrontato l'ipotesi di una razionalizzazione delle festività ma, a quanto si apprende, ha deciso di "non procedere". La riunione, secondo le stesse fonti governative, avrebbe invece dato via libera ai criteri per l'accorpamento delle province.

Province: "Almeno 350mila abitanti e 2.500 Km quadrati"

Il governo ha definito i criteri per il riordino delle province previsti dal decreto sulla spending review: "I nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie territoriale non inferiore ai 2.500 chilometri quadrati". Sulla base dei criteri di riordino sarebbero 64 su 107 le Province da accorpare, di cui 50 in Regioni a Statuto ordinario e 14 in Regioni a statuto speciale. Le Province "salve" sarebbero dunque 43 su 107 di cui: 10 metropolitane, 26 in Regioni a Statuto ordinario e 7 in Regioni a statuto speciale.



Entro fine 2013 nasceranno le città metropolitane

"La soppressione delle province che corrispondono alle Città metropolitane - 10 in tutto, tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze - avverrà contestualmente alla creazione di queste" e comunque "entro il 1° gennaio 2014". E' quanto prevede il provvedimento sui criteri per il riordino delle province adottato dal Cdm.



Per ora nessun accorpamento delle festività

Il Cdm ha invece deciso di non accorpare le festività nazionali "per tre ragioni". La prima è che "secondo le stime della Ragioneria generale, la misura non dà sufficienti garanzie di risparmio". Inoltre, non esistono "previsioni normative" a livello europeo "che accorpino le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni". Ed, infine, "perché l'attuazione della misura nei confronti dei lavoratori privati violerebbe il principio di salvaguardia dell'autonomia contrattuale, con il rischio di aumentare la conflittualità tra lavoratori e datori di lavoro".



Monti: "I conti sono in linea, niente manovre o patrimoniale"

"Non abbiamo nessuna intenzione di fare nuove manovre siamo sulla via per il conseguimento degli obiettivi di bilancio, nè di istituire una patrimoniale sopra i 250mila euro". Così Mario Monti che ha parlato anche del recente incontro con Napolitano: "E' stato uno dei periodici incontri che abbiamo in cui riferisco delle attività del governo. Abbiamo parlato delle prospettive della situazione politica non di emergenze finanziare o dl agosto".