foto Ansa 08:18 - Tanti follower tanto onore. Ma anche su Twitter, secondo uno studio condotto dal professore dello Iulm Marco Camisani Calzolari, ci sarebbe qualcuno che bara. Per esempio Beppe Grillo: secondo la ricerca la metà dei suoi fan sarebbero falsi, profili fantasma buoni solo a fare massa. Ma il comico mostra di non dare peso a quello studio. "Certe accuse lasciano il tempo che trovano'', ha reagito Grillo. - Tanti follower tanto onore. Ma anche su Twitter, secondo uno studio condotto dal professore dello Iulm Marco Camisani Calzolari, ci sarebbe qualcuno che bara. Per esempio Beppe Grillo: secondo la ricerca la metà dei suoi fan sarebbero falsi, profili fantasma buoni solo a fare massa. Ma il comico mostra di non dare peso a quello studio. "Certe accuse lasciano il tempo che trovano'', ha reagito Grillo.

Il comico genovese ha affidato a un articolo, pubblicato sul quotidiano on line "Linkiesta", il compito di confutare quello studio definito "alquanto discutibile sul piano scientifico".



Sui circa 600mila fan del comico genovese e guru del Movimento 5 Stelle, quelli ritenuti quasi certamente dei falsi, generati da programmi informatici automatici, sono 327.373. Il 54,5%. I follower sicuramente reali sono invece solo 164.751 (il 27,4% del totale). Il resto è invece composto da un 6,3% di account protetti - dei quali non Š possibile controllare le interazioni - e da un 11,6% di incerti.



Per ora sotto la lente di ingrandimento ci è finito Grillo. Per arrivare ai dati definitivi è stato utilizzato un software in grado di analizzare un campione di 20mila follower individuando "sulla base di parametri oggettivi" quali rispondevano a persone in carne e ossa e quali erano stati sviluppati da programmi automatici.