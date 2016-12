foto Ansa

20:25

- "Speriamo di no ma i rischi ci sono sempre". Così Umberto Bossi commenta l'ipotesi di scissione nella Lega circolate in questi giorni. Il Senatur torna a parlare di Maroni. "E' la gente che decide tutti i giorni non è una volta per tutte. Forse pensa - aggiunge Bossi - che il segretario sia una funzione di potere ma non è così. Chi guida deve sempre stare in equilibrio, non è una cosa una tantum".