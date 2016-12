foto Tgcom24

16:44

- "Ok il fiscal compact, ma se accompagnato dall'attuazione delle misure decise nel vertice europeo". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani in merito all'ok delle Camere al fiscal compact. "Da solo non basta: servono meccanismi di difesa dell'euro e politiche europee di investimenti. Se si tira solo la cinghia alla fine non c'è più niente".