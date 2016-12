foto LaPresse

14:34

- L'aula della Camera ha approvato in via definitiva i disegni di legge che ratificano i trattati europei sul Fiscal Compact e sul nuovo fondo salva Stati, il Meccanismo Europeo di Stabilità (Esm). Il Fiscal Compact è passato con 368 sì, 65 no e 65 astensioni. Nel Pdl alcuni deputati hanno votato contro in dissenso dal gruppo. L'istituzione dell'Esm è stata approvata con 325 sì, 53 no e 36 astenuti.