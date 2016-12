foto Ansa Correlati Lega, Maroni proclamato segretario 16:20 - "Non rispondo", ma il capo "sono io". Umberto Bossi risponde così ai giornalisti che gli domandano chi sia il vero capo del Carroccio, dopo che Maroni ha dichiarato che il Senatur non ha più alcun potere e che la sua presidenza è solo un ruolo affettivo. Incalzato Bossi ha poi replicato con una battuta: "Ci sono tanti cani piccoli che abbaiano molto ma non fanno paura". - "Non rispondo", ma il capo "sono io". Umberto Bossi risponde così ai giornalisti che gli domandano chi sia il vero capo del Carroccio, dopo che Maroni ha dichiarato che il Senatur non ha più alcun potere e che la sua presidenza è solo un ruolo affettivo. Incalzato Bossi ha poi replicato con una battuta: "Ci sono tanti cani piccoli che abbaiano molto ma non fanno paura".

Bossi non ha nascosto il suo rammarico: "Maroni con me non è molto generoso".



"Presto per parlare di alleanze"

Un'alleanza con il Pdl in vista delle politiche? "E' troppo presto per parlarne", ha poi commentato. Quanto al ritorno in scena di Silvio Berlusconi, "non ho capito - ha risposto il Senatur - se è tornato veramente in campo". Bossi si è mostrato cauto su un eventuale nuovo accordo con Berlusconi: "Non lo so, bisogna vedere per fare cosa".



"L'Ue ci porta via l'identità"

"L'Europa ci porta via l'identità. E' contro l'Europa, quello che deve nascere è un'Europa delle regioni che garantisca gli Stati. Qualcosa sta cambiando". "Roma non mi piace", ha ripetuto per l'ennesima volta Bossi, conversando con i cronisti alla Camera e spiegando il motivo della sua assenza dalla Capitale. "Io la guerra preferisco farla sulle Alpi".



Maroni replica: "Ha già deciso il Congresso"

"Non ho niente da dire. Il congresso ha preso la sua decisione e la questione per me è chiusa". Così il segretario della Lega Roberto Maroni ha risposto al commento di Bossi. Il segretario leghista è poi tornato sulle riforme: "La nostra proposta di riforma elettorale è senz'altro la più condivisibile per almeno quattro ragioni: prevede una soglia di sbarramento seria al 6% in almeno cinque regioni e 4% a livello nazionale; reintroduce le preferenze; prevede un premio di governabilità; dà la possibilità di definire il capo del governo e quello dell'opposizione".