foto Ansa

20:15

- "Non c'è rischio default per la Sicilia. Il problema non è strutturale ma di temporanea mancanza di liquidità ed è stato risolto con trasferimenti per 400 milioni di euro già programmati". L'assicurazione viene da una fonte governativa, che ricorda come il bilancio della Regione sia stato in attivo nel 2011 e nel 2010. La stessa fonte precisa poi che i fabbisogni delle Regioni autonome non vengono automaticamente garantiti da Roma.