15:28 - "Il conflitto di attribuzione sollevato dal Quirinale non determina alcun obbligo di sospensione dell'attività d'indagine". Lo ha detto il procuratore di Palermo, Francesco Messineo, sottolineando che i magistrati potrebbero però valutare "l'opportunità di porre una sospensione" in attesa che la vicenda si chiarisca. "Non ci sentiamo abbandonati, perché non è una vicenda nella quale si debba attendersi solidarietà o altro", ha aggiunto.

"La vita di una procura, specie di una Dda, è complicata per definizione - ha spiegato Messineo - e quindi non sono giornate particolarmente complicate". "C'è, invece, una vicenda di carattere giuridico che dovrà essere esaminata in sedi diverse, rispetto alla quale noi manifesteremo quello che è il nostro punto di vista", ha aggiunto.



"Dunque non ci sentiamo abbandonati", ha rposeguito Messineo. "Non è un problema di solidarietà, è un problema razionale da esaminare con i mezzi della ragione e della dottrina giuridica - ha concluso -, cercando di venire a capo di una questione che ha una certa complicazione dal punto di vista giuridico ma che non è nulla di straordinario".