Maroni: "Nella Lega Bossi non ha più poteri"

foto Ansa 13:12 - "La presidenza di Bossi è un ruolo affettivo. Non ha nessun potere. E' il riconoscimento concesso alla sua storia personale". Lo ha dichiarato Roberto Maroni. Il neosegretario della Lega ha quindi smentito che il "Senatur" abbia ancora potere di comando o decisionale. "No, per niente", ha spiegato. - "La presidenza di Bossi è un ruolo affettivo. Non ha nessun potere. E' il riconoscimento concesso alla sua storia personale". Lo ha dichiarato Roberto Maroni. Il neosegretario della Lega ha quindi smentito che il "Senatur" abbia ancora potere di comando o decisionale. "No, per niente", ha spiegato.

"Ho detto chiaramente ai delegati del congresso 'Se mi eleggete sappiate che voglio pieni poteri. Sulla linea politica e sulla gestione del partito'. Mi hanno eletto". Con queste parole l'ex ministro dell'Interno chiarisce che adesso a comandare è soltanto lui e il ruolo del leader e fondatore si è profondamente trasformato.



Come è cambiata la geografia del potere all'interno del Carroccio Maroni lo spiega in un'intervista a "Sette". E dice di essere convinto che i cattivi risultati della Lega alle ultime amministrative siano dovuti più agli scandali del partito che all'appoggio decennale a Berlusconi. "I nostri militanti sanno che se per raggiungere il federalismo ti allei con qualcuno, qualche concessione la devi fare - spiega Maroni -. Dopodiché fino alla vicenda dei soldi investiti da Belsito in Tanzania non abbiamo avuto problemi".