Bersani: "Indecenti gli attacchi a Napolitano" 15:18 - Duro attacco nei confronti del presidente della Repubblica da parte del leader dell'Idv, secondo cui Napolitano vorrebbe "oscurare la verità" in merito all'inchiesta dei pm di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. "Invece di mettere a disposizione tutto ai giudici, perché dopo 20 anni si possa sapere la verità sulle stragi di Cosa Nostra - ha ribadito Di Pietro -, l'unica cosa che si sa è che proprio il capo dello Stato non vuol far sapere cosa è successo".

Di Pietro prende dunque una posizione nettamente critica nei confronti del Colle, e accusa: "Qui non siamo in presenza di uno scontro. Si tratta piuttosto di una scelta netta di non applicare la Costituzione, che impone a tutti di essere uguali davanti alla legge. Se sono previste delle immunità, queste non riguardano 'il privato cittadino Mancino'".



Durissima la reazione del portavoce del Capo dello Stato, Pasquale Cascella, che ha scritto su Twitter: "Leggo gravi espressioni diffamatorie nei confronti di Napolitano, alle quali il Presidente non può purtroppo reagire".



Da parte sua intanto, Di Pietro ribadisce che "su una questione così delicata, un formalismo esasperato non aiuta a sapere la verità". L'immunità prevista per il Capo dello Stato, sottolinea, "non può valere anche per chi parla con lui. C'è un diritto/dovere delle parti processuali di conoscere quel che ha detto Mancino". Di Pietro chiede inoltre che "il fatto tecnico sia affrontato in una apposita udienza in camera di consiglio".



Il leader dell'Italia di valori non risparmia il suo affondo neanche a Pier Luigi Bersani, che ha definito "indecenti" gli attacchi al Quirinale. "Noi rispettiamo il punto di vista degli altri - ha detto -, ma chiediamo che loro rispettino il nostro. Noi rappresentiamo quei cittadini che non si vogliono arrendere e chiedono verità, l'unico strumento per un Paese libero e democratico".