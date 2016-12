Sicilia, nessun default: arrivano 400 milioni

"Non c'è rischio default per la Sicilia. Il problema non è strutturale ma di temporanea mancanza di liquidità ed è stato risolto con trasferimenti per 400 milioni di euro già programmati", ha detto infatti la fonte governativa, ricordando come il bilancio della Regione sia stato in attivo nel 2011 e nel 2010. La stessa fonte precisa poi che i fabbisogni delle Regioni autonome non vengono automaticamente garantiti da Roma. Per le Regioni a Statuto speciale sarebbero inoltre previsti interventi per complessivi 600 milioni già nel 2012.L'incontro è durato 70 minuti e, secondo fonti qualificate, sarebbe stato chiesto dal presidente del Consiglio. I temi sul tavolo sarebbero stati, oltre alla situazione economica e a un'analisi dei decreti all'esame del Parlamento, l'ultima emergenza del Paese: il rischio di default della Regione Sicilia. Ieri, il premier ha chiesto a Raffaele Lombardo di confermare le dimissioni da presidente della Sicilia, annunciate per fine mese.

Sicilia, Lombardo: "Nessun crac, noi meglio di Piemonte"

La Regione siciliana, come testimoniano i rating delle agenzie internazionali, è "messa come tanti", in linea col Veneto e "un passo avanti rispetto al Piemonte". Lo ha detto il presidente della Regione, Raffaele Lombardo, difendendo il suo operato in conferenza stampa a Palermo. Lombardo ha smentito che ci sia un pressing per ottenere le sue dimissioni: "Vogliono che io resti in carica a qualunque titolo per un altro anno", così da scongiurare il rischio di elezioni anticipate. Lombardo ha inoltre smentito che la Regione Sicilia sia vicina al "crac" o al "fallimento" e ha annunciato iniziative in sede penale e civile contro i media che hanno veicolato simili informazioni.