- "Non è la risposta giusta per un Paese come il nostro". Così Mario Catania, ministro delle Politiche agricole, sull'utilizzo degli ogm in Italia. "Abbiamo un sistema agricolo fortemente improntato alla qualità - ha spiegato Catania -, l'uso degli ogm non darebbe un plusvalore ma inclinerebbe il margine che la nostra agricoltura ha rispetto al consumatore, che è contrario e nella democrazia è fondamentale rispettare la sensibilità".